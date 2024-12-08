Благоустройство территории завершилось вокруг станции метро "Планерная"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Специалисты благоустроили территорию вокруг станции метро "Планерная". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Теперь пешеходные переходы стали безопаснее за счет островков, автобусы могут заезжать на территорию без объезда торгового центра и платформы стали длиннее. Также там появилась удобная пересадка между метро и автобусами.

Для модернизации территории вокруг станции были разработаны схемы, по которым велось благоустройство.

"То, как люди добираются до остановок городского транспорта, влияет на качество их поездок. Поэтому продолжим работу и будем улучшать городскую среду. По поручению Сергея Собянина совершенствуем существующие транспортные объекты и повышаем комфорт пассажиров", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее столичные власти обновили инфраструктуру в трех крупных парках в ТиНАО. В их число вошли спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" во Внукове. Три эти зоны отдыха благоустроили еще в 2013 году, однако за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела.

