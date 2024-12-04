Собянин заявил, что спорткомплекс "Олимпийский" может быть открыт к началу 2027 года

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Спорткомплекс "Олимпийский" может быть открыт в 2026 году – начале 2027 года. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал Сергей Собянин.

"Построить такой гигантский объект, конечно, непростая задача, очень непростая. Работы там ведутся частным инвестором, 100% за частные деньги", – отметил мэр.

По его словам, данный комплекс является красивым по архитектуре и по наполнению проектом.

"Тот проект, который сегодня реализуется, это больше 800 тысяч квадратных метров. В мире таких комплексов, ну, может, в Китае еще есть, в Европе точно ни одного нет, в России точно нет", – поделился градоначальник.

Ранее сообщалось, что "Олимпийский" вырастет втрое после реконструкции. В нем разместится более сотни спортивных площадок, два бассейна, а еще аквапарк, концертный зал и рестораны. При этом гастрономические зоны и магазины привлекут в "Олимпийский" даже тех, кто далек от спорта.