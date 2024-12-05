Инфраструктура обновлена в трех крупных парках ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти обновили инфраструктуру в трех крупных парках в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, доступность озелененных территорий для жителей мегаполиса является одной из важных составляющих комфортной городской среды. Заммэра напомнил, что за последние годы в столице увеличилось число новых парков и ТиНАО не стало исключением.

В этом году в порядок привели спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" во Внукове. Бирюков отметил, что три эти зоны отдыха благоустроили еще в 2013 году, однако за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела.

В парке "Красная Пахра" заменили оборудование на детских площадках, обновили прогулочные и велосипедные дорожки, отремонтировали спортивные площадки для футбола и волейбола. Также там появились лавочки для отдыха, а на берегу реки Пахры – новые зоны с мангалами для пикников.

Кроме того, В парке "Сосны" сохранили тематические детские площадки, полностью заменив устаревшее оборудование. Там обновили покрытие футбольного поля, трибуны и беговую дорожку, установили уличные тренажеры, комплексы для воркаута и столы для игры в пинг-понг.

Также в парке "Ручеек" теперь есть две многофункциональные зоны для разнообразного досуга. У пруда организовали детскую площадку в экостиле и спортивную зону для детей и взрослых. У Алешиного ручья разместили игровые комплексы для детей разных возрастов и спортивный зал под открытым небом. В спортивной зоне напротив "Снегирь Арены" обновили покрытия и ограждения многофункциональной площадки и полей для волейбола и футбола.

Ранее об итогах благоустройства в ТиНАО в 2024 году рассказал Сергей Собянин. По его словам, там реализовали пять крупных проектов. Например, в деревне Зверево благоустроили дворы в ЖК "Борисоглебское" на Вышгородской улице – обустроили площадки для детей, а в зонах для занятий спортом разместили современные тренажеры и комплексы для воркаута.