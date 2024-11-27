Собянин: в этом сезоне в ТиНАО реализовали пять крупных проектов благоустройства

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2024 году в ТиНАО реализовали пять крупных проектов благоустройства. Об этом рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы, в поселке Фабрики имени 1 Мая в Щербинке благоустроили набережную реки Десны на участке от плотины до дома № 50. Там обустроили прогулочные маршруты, детскую и спортивные площадки и места отдыха.

"Сделали амфитеатр с удобными деревянными сидениями для проведения районных мероприятий. У реки расположили настилы с шезлонгами. Жители близлежащих домов могут прогуливаться у воды, любоваться живописными видами и принимать солнечные ванны", – сказал Собянин.

Возле обелиска "Воин-освободитель" появились новый газон и дорожки. Также благоустроили территорию у дома культуры "Десна". На набережной установили множество оригинальных лавочек и скамеек, оборудовали удобные лестничные спуски.

В этом году продолжились работы в районе Внуково, где благоустроили парк "Ручеек". На берегу разместили детскую площадку с игровыми комплексами. Рядом с ней появилась спортзона.

На площадке на Алешином ручье оборудовали два игровых комплекса и спортивный городок. В спортивной зоне напротив "Снегирь Арены" обновили покрытие и ограждение полей для волейбола, футбола и многофункциональной площадки.

Также работы прошли в спортивном парке "Красная Пахра" в Краснопахорском районе.

"Нынешним летом заменили покрытие пешеходных и велосипедных дорожек, площадок для занятий спортом и досуга с детьми. Обновили искусственный газон на футбольном поле – спортсмены уже оценили его качество и практичность. Обустроили современную волейбольную площадку", – отметил градоначальник, добавив, что на детских площадках установили игровые комплексы.

Новые мангальные зоны обустроили на берегах Пахры. В парке появились и необычные клумбы геометрической формы.

Как добавил градоначальник, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово также требовал обновления. В нем привели в порядок пешеходные и велосипедные дорожки, заменили искусственное покрытие футбольного поля и прочее. В трех тематических детских зонах обновили покрытие и оснащение площадок, добавив игровые комплексы в виде космического корабля и морского судна.

В деревне Зверево благоустроили дворы в ЖК "Борисоглебское" на Вышгородской улице – обустроили площадки для детей, а в зонах для занятий спортом разместили современные тренажеры и комплексы для воркаута. Возле домов высадили новый газон и отремонтировали тротуары.

Между тем в Зеленограде завершились работы по благоустройству в рамках двух больших проектов.

В районе Матушкино было благоустроено пространство у пруда "Быково болото". Важной частью обновления территории стала реабилитация самого пруда. Второй проект затронул благоустройство территории возле Школьного озера в Силине.

Благодаря благоустройству популярные места отдыха зеленоградцев стали более комфортными и уютными, отметил Собянин.