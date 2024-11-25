Собянин: в Зеленограде завершили два крупных проекта в сфере благоустройства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Зеленограде завершены работы по благоустройству в рамках двух больших проектов. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Так, в районе Матушкино было благоустроено пространство у пруда "Быково болото". На этой территории специалистам удалось обустроить и привести в порядок уже существующие зоны отдыха, а также заменить старое покрытие дорожек на деревянный настил.

Кроме того, было обновлено игровое пространство, в рамках которого для детей установили качели и большой современный комплекс-замок с веревочными переходами и горкой. Спортивные площадки объединили в тематический кластер, а также на территории сделали новый скейтпарк для выполнения различных трюков.

Для удобства граждан площадки для игр в настольный теннис оборудовали навесами, поэтому играть можно будет в любую погоду. Для любителей большого тенниса обустроили корт, а для волейболистов привели в порядок площадку. Не обошли стороной специалисты во время благоустройства и футбольное поле, где теперь появились небольшие трибуны для болельщиков, а на всей территории – лавочки и шезлонги.

Важной частью обновления территории у "Быково болота" стала реабилитация самого пруда. Специалисты "Мосводостока" извлекли со дна свыше 2,5 тысячи кубометров ила, что увеличило глубину водоема. Также были приведены в порядок разрушенные участки береговой полосы. На их месте организованы две зоны биоплато, где высажено около тысячи разных водных растений – они не только украшают пруд, но и снижают риск цветения воды.

Второй проект затронул благоустройство территории возле Школьного озера в Силине. Изначально специалисты отремонтировали мост через плотину, расширив его и увеличив количество дорожек для прогулок. После они очистили пляж и оборудовали его лежаками, раздевалками, кафе и помещениями для спасателей.

Для детей была обустроена площадка с игровыми комплексами, похожими на сказочный дворец и космический корабль из будущего. Рядом были установлены круглые лавочки, крытые качели-скамьи, а также беседки и деревянные скамейки. Неподалеку специалисты расположили пространство с развивающими интерактивными элементами, где можно изучить азбуку Морзе, собрать электрическую цепь, изучить принцип действия звуковых волн и иные явления.

Для спортсменов и любителей различных видов спорта отремонтировали старые спортивные площадки. Благодаря благоустройству теперь любой желающий сможет поиграть в пляжный волейбол, настольный теннис и футбол, а также потренироваться в зоне воркаута. Не забыли специалисты и про собачников, для которых сделали отдельную территорию с современными снарядами для тренировок с питомцами.

Для проведения мероприятий под открытым небом была приведена в порядок сцена, а в зоне отдыха появились "деревья любви", современные фонари и круглые скамейки, поэтому вечером жители могут спокойно гулять у Школьного озера.

"Благодаря благоустройству популярные места отдыха зеленоградцев стали более комфортными и уютными", – резюмировал мэр.

За пять лет инвесторы благоустроили пять набережных Москвы общей протяженностью порядка четырех километров. Общая площадь составила 330 тысяч квадратных метров. Самая длинная из набережных находится в Нагатинском Затоне. После реконструкции там появились пляжная зона, променад с велодорожкой и зона для воркаута.

