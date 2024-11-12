Фото: комплекс городского хозяйства

Современная детская игровая зона появилась в парке "Яуза" на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы в рамках благоустройства, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ).

Новая зона рассчитана на ребят от 1 года до 12 лет. При этом до обновления имеющийся в парке функционал игровых элементов был устаревшим, а элементы, которые были бы интересны детям старше 7 лет, вовсе отсутствовали.

После завершения всех работ площадь зоны сохранили на 1,4 тысячи "квадратов" и дополнили различными элементами. Например, там появились искусственные неровности, в которые интегрированы тоннель, зацепы и сетки для лазания, а также переговорная труба.

Другая часть, состоящая из подъемов на холмы и спусков по наклонным поверхностям, была разработана специально для укрепления мышц. При этом специалисты также учли и элементы креативного обучения. Так, исследование тоннелей и укрытий помогает создавать собственные маршруты и сценарии для игр, что в свою очередь стимулирует пространственное мышление и воображение.

Помимо этого, площадку оборудовали полосой препятствий. Она включила в себя панели-скалодромы, комплект строп с пластиковыми уступами, сетки из канатов и прямую открытую горку. Также для детей в свободном доступе теперь есть спортивно-модульный комплекс, по форме похожий на орбиту. Он предназначен для тренировки прыжков, лазания и подтягиваний.

В игровой зоне также появились батуты, качалки, качели балансиры, канатный комплекс для лазания, качели с сиденьями для самых маленьких и "гнездо". Еще специалисты обустроили большую песочницу необычной формы, борт которой выполнен из бревен лиственницы. При этом с одного края смонтированы два стола специально для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Тем временем четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы вдоль русла реки Городни. Так, в пустующем овраге возле жилых домов на улице Красного Маяка появилась экотропа, выполненная из прессованного металлического настила.

В районе жилых домов организовали воркаут-зону с тренажерами и обновили хоккейную коробку. На детских площадках появились игровые комплексы и обновленное освещение. Кроме того, благоустроили пространство в районе третьего и четвертого Варшавских прудов. Их очистили от ила и укрепили берега.