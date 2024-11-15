Инвесторы благоустроили около 4 километров набережных Москвы за 5 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках масштабного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки, который реализуется в течение 5 лет, инвесторы привели в порядок 5 набережных общей протяженностью около 4 километров, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

При этом общая площадь благоустроенных набережных составила 330 тысяч квадратных метров. Самая длинная из них расположена в Нагатинском Затоне. После реконструкции, которая проводилась на прибрежной территории длиной около 1,5 километра, была создана пляжная зона, променад с велодорожкой и зона для воркаута.

Две набережные находятся в Хорошёво-Мнёвниках и Покровском-Стрешневе и по одной – на юге Москвы на берегу затона Новинки и на севере города в районе Левобережном, отметил Ефимов.

Так, за счет совместных усилий столицы и инвесторов в городе постоянно растет число общественных пространств, расположенных у воды. В Москве создаются парковые зоны, детские и спортивные площадки, а также места для пикника и спортивные маршруты.

В настоящий период идет активное благоустройство в районе Покровское-Стрешнево, отметил, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Так, в 2024 году инвестор завершил работы на набережной в месте слияния Москвы-реки и Сходни рядом с жилым комплексом. Протяженность этого променада составляет почти 350 метров.

"Помимо пеших маршрутов, инвестор оборудовал здесь детскую и спортивную площадки, зону рекреации и площадку для игры в петанк. В конце года в этом районе планируется завершить еще одну прибрежную зону Покровской набережной общей площадью 14 гектаров рядом с другим жилым комплексом", – рассказал он.

Вместе с тем до 2032 года при участии инвесторов в Москве благоустроят 9 набережных Москвы-реки, общая длина которых составляет более 6 километров. Так, на северо-западе появится прогулочная зона протяженностью более трех километров. Ее образует уже благоустроенная городская набережная парка Северного речного вокзала и прибрежные зоны, прилегающие к двум строящимся жилым комплексам.