Девять набережных Москвы-реки благоустроят при участии инвесторов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице при участии инвесторов до 2032 года благоустроят девять набережных Москвы-реки, общая длина которых составляет более шести километров.

"Так, на северо-западе появится прогулочная зона протяженностью более трех километров. Ее образует уже благоустроенная городская набережная парка Северного речного вокзала и прибрежные зоны, прилегающие к двум строящимся жилым комплексам", – добавил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В Покровском-Стрешневе обновленные набережные станут частью единого пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки. Кроме того, до конца текущего года там планируют создать еще одну прогулочную зону протяженностью 700 метров на набережной рядом со стадионом "Спартак".

В рамках развития жилых районов на прилегающих территориях были реализованы проекты по благоустройству набережных. Благодаря реорганизации там появились оборудованные площадки для отдыха, велосипедные дорожки и пешеходные маршруты.

Между тем специалисты столичного КГХ обустроили новые пешеходные маршруты на Лефортовской набережной в ходе благоустройства территорий.

Комфортный маршрут появился от главного корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана до факультета энергомашиностроения, еще дорожку сделали от Лефортовской площади до набережной. Кроме того, работники также преобразили территорию перед Лефортовским дворцом.