Более 10 зон отдыха появятся в жилом квартале "Южный порт"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новом столичном жилом квартале "Южный порт", который является бывшей промзоной, появятся более 10 общественных зон для отдыха и пикников. Об этом рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству со ссылкой на главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

"В "Южном порту" жители квартала и туристы смогут провести целый день на свежем воздухе, заниматься спортом, кататься на велосипеде или гулять по самой протяженной набережной Москвы-реки – 13 километров", – отметил Кузнецов.

В новом квартале будет обустроена береговая линия. Здесь появится марина для яхт, причал для водного такси, лесной массив с объектами ленд-арта, круглогодичный понтонный бассейн и площадка для занятий водными видами спорта.

В парке площадью 2 гектара создадут дополнительные места для пикников. Также здесь появится искусственный водоем, который будет наполняться во время дождя.

Для юных жителей квартала обустроят игровые площадки, на которых они смогут проводить эксперименты с водой, используя специальное оборудование, изучать гигантского осьминога или прятаться в домиках, выполненных в форме шишек.

Вдоль самой длинной набережной "Южного порта" появится круглогодичный бассейн с понтонами, аквакомплекс с термальными зонами, собственный яхт-клуб с одной из самых больших марин в стране. Также будут оборудованы смотровые площадки, рестораны на воде, веранды.

"Всего инспекторы комитета организовали здесь уже 17 проверок, в рамках которых оценивали соответствие примененных материалов и возведенных конструкций требованиям проектной документации", – подчеркнул председатель комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до 2035 года на месте бывшей промзоны Силикатные улицы планируется возвести около 2 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социального и общественно-делового назначения.

К настоящему моменту в эксплуатацию были введены жилой комплекс, школа на 500 мест и детский сад на 225 мест. Добираться до района стало удобнее благодаря новым станциям метро "Народное Ополчение" и МЦК Хорошёво.