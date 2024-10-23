Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, изменения коснутся территории площадью 23,99 гектара вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3. Там на месте устаревших объектов возведут современный квартал по программе комплексного развития территорий.



Мэр сообщил, что проект предполагает строительство жилья по программе реновации, школы и детского сада, культурно-досугового и торгового центров, а также другой необходимой инфраструктуры. В порядок приведут и прилегающую улично-дорожную сеть, территорию благоустроят и озеленят.



Собянин подчеркнул, что редевелопмент части промзоны Соколиная Гора позволит создать комфортные условия для проживания порядка 3,4 тысячи человек и свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что почти 9 гектаров земли реорганизуют на части бывшей промзоны Хапиловка в рамках двух проектов КРТ. На четырех участках возведут 93,4 тысячи квадратных метров различной недвижимости, в результате будет создано около 400 рабочих мест.

