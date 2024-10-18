Инвестор построит многофункциональный медкомплекс на Мосфильмовской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Город выделил земельный участок на Мосфильмовской улице для строительства частного медицинского центра в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"В районе Раменки на западе столицы начинается реализация масштабного инвестиционного проекта – строительство многофункционального медицинского комплекса. Он станет центром оказания стационарной и амбулаторной помощи взрослым и детям", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь объекта составит 75 тысяч квадратных метров, под его возведение Москва выделила компании 2,8 гектара земли без проведения торгов.

Участок располагается по адресу Мосфильмовская улица, владение 51а/1, рядом с ним находится крупный жилой микрорайон.

Медкомплекс будет оборудован диагностическим центром, стационаром с операционным блоком и отделением реанимации, а также палатами дневного пребывания. В нем также можно будет оформить получение помощи на дому. Комплекс улучшит медобслуживание для москвичей и жителей других регионов.

Статус масштабного инвестпроекта город предоставляет для строительства производственных комплексов, инновационных центров, объектов здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры и спорта. Участки арендуются инвесторами на пять лет, а реализация таких проектов создает в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места.

Ранее стало известно, что в январе – сентябре этого года предприниматели арендовали у Москвы почти 11 гектаров земли для строительства коммерческих объектов. Всего за девять месяцев 2024 года по итогам торгов инвесторам передали 24 земельных участка, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2023-го – тогда было арендовано 16 участков.

До этого сообщалось, что по программе КРТ в Академическом районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Инвестиции в проект составят 2,2 миллиарда рублей, а после окончания строительства появится свыше 200 рабочих мест. Территория для реорганизации площадью 0,9 гектара находится рядом с Новочеремушкинской улицей недалеко от станции метро "Академическая".