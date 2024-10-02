Инвестор возведет общественно-деловой комплекс в столичном районе Хорошёво-Мнёвники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор построит общественно-деловой комплекс в столичном районе Хорошёво-Мнёвники недалеко от станции метро "Терехово" БКЛ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Девелоперу без торгов город выделил 0,67 гектара земли для строительства объекта. Согласно договору, общественно-деловой комплекс площадью 33,5 тысячи квадратных метров и высотой до 100 метров появится в течение пяти лет.

Реализация проекта позволит создать в СЗАО современное многофункциональное пространство, включающее магазины, офисы, филиалы банков, спортивную инфраструктуру, парковки и другие объекты, указал Гаман.

Ранее сообщалось, что правообладатель реорганизует участок около станции метро "Каширская" БКЛ в районе Нагатино-Садовники по программе комплексного развития территорий. В течение четырех лет на площади 0,88 гектара построят 53,6 тысячи "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиницу на 250 номеров.

Кроме того, там возведут некапитальный торговый центр площадью 980 "квадратов".