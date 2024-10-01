Более 70 объектов образования построят по проектам КРТ около станций МЦК, БКЛ и МЦД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всего 72 объекта образования планируется возвести по проектам комплексного развития территорий (КРТ) рядом со станциями Московского центрального кольца (МЦК), Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь всех построек, которые появятся во всех административных округах столицы, превысит 480 тысяч "квадратов". Они будут рассчитаны более чем на 10 тысяч воспитанников и 23 тысячи учеников, уточнил вице-мэр.

При этом точное количество и емкость образовательных организаций будут установлены по результатам утверждения всех проектов планировки рассматриваемых территорий (ППТ).

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что работы будут проводиться в рамках 42 проектов КРТ. На данный момент уже утверждены проекты планировки 12 площадок, на которых будет строительство 20 учреждений площадью свыше 145 тысяч квадратных метров.

"В них смогут учиться почти 6,6 тысячи школьников, а детские сады будут рассчитаны более чем на три тысячи воспитанников", – добавил он.

Всего с начала 2024 года в Москве построили 15 школ и учебных корпусов, а также 22 детских сада. Более половины объектов были возведены за счет внебюджетных источников.

При этом с начала года инвесторам были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 18 детских садов, которые смогут посещать почти 3,5 тысячи детей, а также 8 школ и учебных корпусов, где будут обучаться 7,3 тысячи учеников. В этих учреждениях также были предусмотрены дошкольные отделения.

