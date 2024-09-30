Более 35 объектов образования построили в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2024 году в Москве построили 15 школ и учебных корпусов, а также 22 детских сада, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, девелоперы принимают активное участие в развитии социальной инфраструктуры города. Так, более половины объектов были возведены за счет внебюджетных источников. При этом с начала года инвесторам были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 18 детских садов, которые смогут посещать почти 3,5 тысячи детей, а также 8 школ и учебных корпусов, где будут обучаться 7,3 тысячи учеников. В этих учреждениях также были предусмотрены дошкольные отделения.

При этом столица работает над гармоничной застройкой. В ходе проектирования жилого комплекса девелоперам необходимо обеспечить достаточное количество объектов социальной инфраструктуры. Благодаря такому подходу в новых кварталах появляются детские сады и школы. Их также возводят и в уже сформировавшихся районах города, что способствует созданию максимально комфортной для москвичей среды.

"С начала года больше всего школ и детских садов инвесторы построили в ТиНАО – здесь возвели более 10 объектов образования. Еще по 4 появились на западе и востоке столицы и по 3 – на юго-востоке и северо-западе Москвы", – рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Вместе с тем в рамках Адресной инвестиционной программы в районе Ховрино возвели и открыли два учебных корпуса, где могут учиться 500 и 350 детей соответственно, отметил руководитель московского департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов. В эксплуатацию также ввели учебный корпус на 300 мест в Чертанове Северном, а в районе Аэропорт построили детский сад, куда смогут ходить 150 воспитанников.

Строительство объектов образования в городе ведется под контролем Мосгосстройнадзора. Так, на территории жилых комплексов в ТиНАО специалисты сдали в эксплуатацию крупные школы. Образовательное учреждение на 1,2 тысячи мест появилось в Коммунарке. Также школы на 1,1 тысячи мест открылись в Филимонковском районе и на 1 тысячу мест – во Внукове.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в ходе возведения этих объектов инспекторы комитета провели 25 выездных проверок. На стройки также выезжали специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые следили за соответствием применяемых материалов и выполненных работ требованиям проектной документации.

Ранее сообщалось, что детский образовательный центр построят в Марьиной Роще на улице Полковой. Площадь трехэтажного здания составит почти 8,7 тысячи квадратных метров. Оно будет иметь y-образную форму и включать в себя три надземных этажа.