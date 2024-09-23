Инвесторы в Москве возведут и передадут городу восемь объектов образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инвесторы построят и передадут городу восемь объектов образования, инженерной и транспортной инфраструктуры. Этим займутся застройщики жилья, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Департамент городского имущества согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят на собственных и арендованных у столицы земельных участках и передадут Москве восемь образовательных учреждений, рассчитанных более чем на 4 тысячи учеников и воспитанников, а также 2 объекта транспортной и инженерной инфраструктуры", – подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Образовательный комплекс, школа и детский сад, рассчитанные на 1,7 тысячи учеников, возведут на севере Москвы. По два объекта появятся на западе и северо-западе города, еще один построят на юго-востоке столицы. Новые здания планируется начать вводить в эксплуатацию с 2025 по 2028 год.

Между тем до 2033 года в столичном районе Покровское-Стрешнево планируют возвести несколько новых школ и детских садов. Позже их передадут в городскую систему образования. На территории бывшего Тушинского аэродрома построят два образовательных комплекса, объединяющих школы и детские сады, а также еще два детсада и школу.

Ранее сообщалось, что в Южнопортовом районе столицы благоустроят территорию образовательного комплекса. Работы проводятся на Волгоградском проспекте. На территории обустроят зону отдыха с перголой и столами, уложат газон, а также высадят 35 деревьев и около 250 кустарников.

