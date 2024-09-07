Крупный образовательный комплекс появится в районе Очаково-Матвеевское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское построят образовательный комплекс, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство будет проводиться за счет средств городского бюджета. Предельная площадь образовательного комплекса составит 23 тысячи квадратных метров. В него войдут школа, где смогут обучаться 825 детей, и детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, отметил Ефимов.

На территории комплекса также планируется создать спортивную площадку с игровыми зонами для детей разного возраста и прогулочные площадки для дошкольников.

Учреждение построят в районе с плотной жилой застройкой на месте административных зданий и складов, которые в настоящее время остаются неиспользованными, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.

Участки, на которых за счет средств Адресной инвестиционной программы возводятся социальные объекты, выделяет подрядным организациям департамент городского имущества Москвы, рассказал в свою очередь глава ведомства Максим Гаман.

"Так, для возведения образовательного комплекса на 1 050 мест в Очаково-Матвеевском застройщику передано более 2,3 гектара земли по адресу Большая Очаковская улица, владение 4", – отметил он.

Образовательный комплекс также появится в Южнопортовом районе. Трехэтажную часть здания передадут начальной школе, а двухэтажная секция будет предназначена для дошкольников. Специалисты уже приступили к работам нулевого цикла.