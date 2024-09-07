Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Церемонию провели по видеоконференцсвязи из концертного зала "Зарядье", где проходит торжественное мероприятие в честь 877-летия Москвы.

"Уважаемый Владимир Владимирович, как всегда в День города открываем ряд объектов с вашим участием. Один из таких объектов – это кампус МГТУ имени Баумана, один из ведущих инженерных вузов, которые обеспечивают технологическую независимость страны в значительной степени", – сказал Собянин, добавив, что строили новый кампус в течение трех лет.

В свою очередь, Путин отметил, что наука и образование являются важнейшими факторами экономического роста и добавил, что при возможности с удовольствием посетит МГТУ имени Баумана.

"Тем более, что Бауманка стала <…> практически таким вузом, которых в мире-то можно по пальцам перечесть, это, разумеется, большое достижение в области укрепления наших позиций в этой важнейшей, самой перспективной деятельности", – сказал российский лидер.

Новые корпуса общей площадью около 170 тысяч квадратных метров начнут работу уже в сентябре 2024 года. Научно-исследовательский кластер находится вблизи от исторических зданий университета на реке Яузе.

В этом году были завершены работы на трех объектах, которыми стали центральный кластер общей площадью 51 тысяча квадратных метров, многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс "Квантум парк" и комплекс общежитий. До этого были завершены строительные работы на шести объектах научно-исследовательского кластера МГТУ.

Ранее Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности. В рамках торжественной речи в концертном зале "Зарядье" президент поздравил жителей столицы с 877-летием города. Путин уверен, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям самореализации граждан.

В ходе торжественного мероприятия президент и Сергей Собянин также открыли московский кинопарк "Москино" и первый участок Троицкой линии метро.