Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино". Торжественная церемония прошла в формате видеоконференцсвязи в концертном зале "Зарядье" в честь 877-летия Москвы.

"У этой идеи огромная история. Еще в 1938 году Сталину предлагали построить такую площадку большую. Примерно по масштабам похожую на то, что мы делаем, потому что тогда развивалась киноиндустрия активно, ставились большие задачи, но война помешала", – сказал мэр Москвы.

Путин подчеркнул, что в то время СССР соревновались с Голливудом.

"Да, с Голливудом соревновались абсолютно. Мы тоже сегодня соревнуемся с Голливудом, ставим себе задачу создать площадку мирового уровня", – отметил Собянин, добавив, что сейчас "Москино" является одной из лучших в мире площадок.

Собравшиеся на бутафорской Соборной площади в "Москино" кинематографисты не перерезали лету в честь открытия. Они подготовили кинематографическую хлопушку и попросили Путина сказать слова, которые всегда звучат на любой съемочной площадке.

"Камера! Мотор!" – скомандовал Путин.

После президент РФ выразил уверенность, что новой кинематографической площадкой будут пользоваться и зарубежные специалисты, а также обратил внимание и на большой туристический потенциал новой площадки.

"Без всяких сомнений, это будет одним из мест притяжения для многочисленных туристов. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Любой человек с удовольствием и с большим интересом посмотрит со стороны, что такое кино изнутри, как это делается", – сказал глава государства.

Он также оценил декорации Соборной площади Кремля, возведенные в "Москино", заметив, что они выглядят "абсолютно натурально".

Решение о строительстве кинопарка "Москино" – комплекса натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино – было принято в августе 2019 года. Это одна из главных площадок создаваемого московского кинокластера, в состав которого входят три площадки киностудии Горького. Кинопарк находится в Краснопахорском районе ТиНАО.

Общая площадь проектируемой территории – свыше 1 100 гектаров, на ней предусмотрено строительство в общей сложности более 60 натурных локаций. Кинопарк "Москино" станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Локации будут включать в себя города России, Европы, Ближнего Востока и других регионов.

В свободное от съемок время кинопарк можно посетить в рамках экскурсий и специальных мероприятий – ландшафтных и художественных инсталляций.

По словам Собянина, власти города будут продолжать продвигать столицу как новый центр международной киноиндустрии. По словам мэра, город готов предоставить все необходимо для производства кино полного цикла. Специально для этого создан московский кинокластер.