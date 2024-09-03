Собянин: "Город идей" собрал предложения москвичей о культурной жизни Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Платформа "Город идей" помогает делать Москву уютнее и комфортнее. За 10 лет работы платформы, к ней присоединились свыше полумиллиона активных и неравнодушных жителей столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Благодаря идеям и предложениям москвичей в парках появляются новые экотропы. Спортивные площадки оборудуют востребованными тренажерами, а в шаговой доступности от жилых домов организуют площадки для выгула четвероногих друзей", – написал градоначальник в своем личном блоге.

Мэр отметил, что горожане предлагали и выбирали идеи по развитию электронных сервисов, культуры, предпринимательства, здравоохранения, образования, транспорта и другим темам.

По его словам, именно благодаря поддержке москвичей в Некрасовке появился Дворец спорта с бассейном и катком, в сквере по улице Юности открылся модульный скейт-парк, волейбольное поле и столы для игры в пинг-понг и текбол, а на станциях центральных диаметров появились кофейни и мини-маркеты.

В этом году с 10 по 22 августа "Город идей" организовал масштабную медиаплатформу "Город обсуждает стандарты культурного досуга", на которой москвичи и лидеры общественного мнения получили уникальную возможность встретиться и обсудить, чем еще можно разнообразить культурную жизнь столицы. Горожане в возрасте от 14 до 87 лет приняли участие в тематических проектах и обсуждениях, читали подборки специализированных статей и новости, а также смотрели видео- и фоторепортажи с прошедших событий.

По итогам мероприятия ими были предложены более 3 000 идей по семи тематическим проектам: музейная и выставочная деятельность, спектакли и концерты, киноискусство, парки, цифровые технологии в культуре, библиотечные сервисы и творческое развитие. Среди них эксперты отобрали 110 лучших идей, которые будут воплощены в Москве в ближайшие годы.

Наибольшую поддержку по направлению "Библиотечные сервисы", получило предложение по созданию семейного читательского билета. По направлению "Цифровые технологии в культуре" горожане предложили идею по созданию чат-бота с индивидуальными предложениями мероприятий для посещений, а по направлению "Парки" – создание единого крупного сайта с разделами о парках, театрах и кино. По направлениям "Музейная и выставочная деятельность" и "Творческое развитие" были предложены создание абонемента для посещения учреждений культуры и организация квестов на базе культурных учреждений, а также создание программы лояльности для театров. Кроме того, по предложению горожан в Культурных центрах теперь станут проводить своп-мероприятия для обмена ненужными вещами: пластинками, книгами и другими.

Ранее москвичи направили свыше 1 600 предложений на портал "Город идей" для проекта поддержки предпринимательства "Сделано в Москве". Так, горожане хотят видеть портал, где будут представлены подборки популярных и недавно появившихся продуктов, сведения об акциях, скидках и расписание ближайших мероприятий с участием резидентов, а также истории их успеха и многое другое. Портал предложено дополнить поддержкой иностранных языков, фильтрами для поиска, разделом с новинками, а также советами профильных специалистов и данными о производителях.

