Более 1 600 идей собраны на портале "Город идей" для проекта "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Москвичи направили свыше 1 600 предложений на портал "Город идей" для проекта поддержки предпринимательства "Сделано в Москве", сообщает заммэра Наталья Сергунина.

"Например, москвичи предложили записывать интервью с основателями компаний, снимать обзоры продукции и публиковать видеоэкскурсии по производствам. С помощью таких форматов покупатели смогут познакомиться с бизнес-процессами и убедиться в высоком качестве товаров", – цитирует ее Агентство "Москва".

Из них эксперты отобрали только 62 идеи. Горожане хотят видеть подборки популярных и недавно появившихся продуктов, сведения об акциях, скидках и расписание ближайших мероприятий с участием резидентов, а также истории их успеха и многое другое. Портал предложено дополнить поддержкой иностранных языков, фильтрами для поиска, разделом с новинками, а также советами профильных специалистов и данными о производителях.

По инициативе граждан представители столичных брендов уже проводят мастер-классы на фестивальных площадках столицы. В будущем программа событий расширится. Кроме того, участники проекта оставили свыше 5 000 комментариев о том, что еще можно добавить на сайт и в офлайн-магазины "Сделано в Москве". В перечень вошли одежда, обувь, посуда и предметы интерьера. Сейчас программа объединяет свыше 5 500 компаний, которые выпускают 35 категорий товаров.

До этого Сергей Собянин посетил площадку маркета будущего "Сделано в Москве" на Болотной площади и поговорил с предпринимателями – участниками программы. Он добавил, что здесь продаются тысячи товаров, а также появляются новые. Предприниматели поблагодарили мэра за поддержку, которую столичные власти оказывают в развитии их деятельности.

