Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин посетил площадку маркета будущего "Сделано в Москве" на Болотной площади, организованную в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", а также поговорил с предпринимателями, являющимися участниками одноименной городской программы.

"Судя по тому, что здесь тысячи товаров продаются, все-таки пользуется спросом то, что сделано в Москве. Появляются новые товары, интересные. Сам бренд интересен для нас и для всех. Конечно, импорт мы должны замещать, насколько это возможно. И это реально, в Москве такие примеры есть неплохие", – заявил мэр в ходе посещения.

Предприниматели также поблагодарили Собянина за ту поддержку, которую столичные власти оказывают в развитии их деятельности.

Маркет будущего "Сделано в Москве" открылся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на Болотной площади 1 августа. Его можно посетить до 8 сентября с 10:00 до 22:00 со вторника по четверг и до 23:00 в пятницу и выходные дни. На указанной локации установлены четыре арт-павильона, где свыше 400 столичных брендов предлагают гостям ознакомиться с их продукцией.

Посетителям маркет предлагает приобрести более 20 тысяч единиц разнообразных товаров. Пока производителям удалось продать более 10 тысяч предметов, благодаря чему выручка предпринимателей составила в общей сложности около 25 миллионов рублей.

Темой всего форума-фестиваля стала поддержка участников СВО и жителей новых регионов, поэтому на площадках "Территория будущего. Москва 2030" организовали сразу несколько пунктов гуманитарной помощи в рамках благотворительной акции "Москва помогает", куда любой желающий сможет принести различные необходимые вещи.

Столичные предприниматели, участвующие в маркете будущего, не остались в стороне и решили направить часть выручки от продажи собственной продукции в фонд "Народный фронт. Все для победы". С момента открытия маркета "Сделано в Москве" его гостями стали уже свыше 70 тысяч человек.

Сама программа "Сделано в Москве" начала функционировать еще два года назад, и с этого момента ее участниками стали более 5,8 тысячи малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" 21 августа в 20:00 на Манежной площади выступит группа участников СВО "123-й полк". Они исполнят песни "Россия – край героев", "На пороге новых побед", "Моя страна" и другие.

Кроме того, на Манежной площади пройдут кулинарные мастер-классы. Также на Тверском бульваре для семей участников СВО с детьми работает арт-студия под открытым небом.