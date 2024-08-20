Музыкальная группа участников СВО выступит на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Музыкальная группа участников СВО выступит на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства столицы.

21 августа в 20:00 гости Манежной площади смогут услышать группу под названием "123-й полк". Солисты Луганской академической филармонии, вошедшие в коллектив, во время СВО служили в 123-м стрелковом полку народной милиции. Этих рядовых пехотинцев, участвовавших в освобождении Мариуполя, наградили за отвагу на поле боя. Сегодня они продолжают поддерживать своих товарищей уже на сцене. Они исполнят песни "Россия – край героев", "На пороге новых побед", "Моя страна" и другие.

В целом форум-фестиваль "Москва 2030" уделяет поддержке защитников Отечества особое внимание. Для участников СВО и их семей организован цикл мероприятий с участием ведущих артистов, музыкальных коллективов, а также профессиональных московских поваров.

К примеру, их приглашают на кулинарные мастер-классы, которые проходят по выходным на Манежной площади. На Тверском бульваре для семей участников СВО с детьми с 14:00 со вторника по пятницу работает арт-студия под открытым небом. Для них проводят уроки танцев, а также спортивные и настольные игры.

Помимо этого, на фестивальных площадках практически по всему городу ежедневно работает 27 "Домиков добра". В них принимают гуманитарную помощь для детей, которые проживают на новых территориях, и участников специальной военной операции.

Для подрастающего поколения можно принести игрушки и книги, настольные игры, кондитерские изделия длительного хранения, школьные принадлежности. Для военнослужащих – подарочные наборы, носки, стельки и средства личной гигиены. Все вещи должны быть новыми. Еще в пунктах гуманитарной помощи можно подписать открытки.

Кинотеатр-лампочку представят на форуме-фестивале "Москва 2030" в "Лужниках". Подготовкой одной из самых необычных площадок фестиваля занимался комплекс городского хозяйства Москвы. Сотрудники ведомства создали чудо-город с аттракционами, играми, мастер-классами и бассейном. Посетить его можно с 12:00 по будням и с 10:00 в выходные дни.

