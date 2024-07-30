Горожане предложат новые инструменты для участников программы "Сделано в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Сделано в Москве", который посвящен программе поддержки предпринимательства, стартовал на платформе "Город идей". В его рамках до 2 августа жители столицы смогут предложить решения и инструменты, которые поспособствуют развитию городского бизнеса, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Идеи принимаются по четырем направлениям: продвижение московских брендов, проведение отраслевых мероприятий, наполнение одноименного сайта и социальных сетей. Дополнительно пользователи обсудят, где лучше расположить будущие офлайн-магазины "Сделано в Москве" и какую продукцию представить на их полках", – цитирует заместителя главы города портал мэра и правительства Москвы.

Те предложения, которые получат наибольшую поддержку среди москвичей, будут реализованы.

Программа "Сделано в Москве" объединяет более 5,5 тысячи работающих в столице компаний. На ее сайте представлены более 25 тысяч товаров из 35 категорий. В их числе пользователи могут найти одежду, обувь, аксессуары, мебель, продукты питания, косметику, спортинвентарь, а также декор для дома и многое другое. Кроме того, ресурс также содержит информацию о производителях этой продукции и способах ее приобретения.

Первый флагманский магазин проекта начал действовать в феврале в инновационном кластере "Ломоносов". Там покупатели могут найти товары более 50 предпринимателей. Вместе с тем продукция участвующих в программе брендов размещена на фирменных витринах известных маркетплейсов.

В качестве куратора проекта выступает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Сама платформа "Город идей" открылась в 2014 году. Благодаря ей москвичи могут делиться предложениями о том, как сделать жизнь в городе еще комфортнее. Развитием проекта занимается департамент информационных технологий столицы и ГКУ "Новые технологии управления".

Между тем маркет будущего "Сделано в Москве" откроется на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Гости смогут посетить его на Болотной площади с 1 августа по 8 сентября с 10:00 до 22:00 со вторника по четверг и до 23:00 в пятницу и выходные дни.