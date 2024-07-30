Павильон "Экономика Москвы" откроется на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Павильон "Экономика Москвы" откроется в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Посетители смогут узнать масштабы городской экономики, поиграть в интерактивные игры и викторины, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Главная задача павильона – показать, что человек является самой важной частью большой экономической системы Москвы, ее основой. Каждый горожанин вносит свой вклад в развитие столицы, а объединение усилий делает экономику города одной из самых сильных и устойчивых в мире, рассказала Багреева.

В павильоне будет размещена цифровая экспозиция, посвященная ключевым достижениям экономики Москвы в цифрах и фактах. В другом пространстве павильона гости смогут создать виртуальный "аватар" и увидеть свою роль в городской экономике, а также отправиться в интерактивное путешествие.

В зоне с интерактивными играми посетители смогут расширить свои знания об экономике или испытать собственные силы в управлении городом, решить задачи по улучшению работы виртуального завода с помощью бережливых технологий.

В лаундж-зоне взрослые и дети смогут отдохнуть, поиграть в настольные экономические игры, зарядить свои устройства, скачать книги, послушать подкасты и лекции по экономике. В выходные дни в павильоне будут проходить квизы на экономическую тему с профессиональными игротехниками и призами для победителей. Павильон "Экономика Москвы" будет открыт для посетителей каждый день, кроме понедельника.

Ранее сообщалось, что на форуме-фестивале откроется маркет будущего "Сделано в Москве". Москвичи и туристы могут посетить его на Болотной площади с 1 августа по 8 сентября с 10:00 до 22:00 со вторника по четверг и до 23:00 в пятницу и выходные. Маркет организуют в рамках тематического трека "Москва 2030. Город бизнеса", в котором поучаствуют свыше 400 предпринимателей.