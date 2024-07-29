Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 70 поваров из разных регионов России подали заявки на участие в гастрономическом конкурсе форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Свои навыки они смогут продемонстрировать 6 августа не только жюри, в состав которого вошли пять московских рестораторов, но и всем посетителям форума-фестиваля. Блюда участники будут готовить в торговых шале, пять из которых оборудовали уличным грилем.

В рамках условий конкурса кулинары должны будут представить уникальное блюдо весом не менее 150 граммов и стоимостью до 300 рублей, созданное из российских продуктов. Так, один из поваров Ян Дмитренко уже заявил, что создал серию суши из дальневосточной дикой кеты, трески, кальмаров, креветок.

"Мы с 2007 года занимаемся российской рыбой и стремимся сделать ее модной, ведь в России есть все свое. Хотим познакомить с ними всю Москву и показать, что из наших продуктов можно приготовить интересные блюда", – добавил он.

Кроме того, гостям приготовят оленину с папоротником, лисичками и брусничным соусом, а также осетинские пироги, чебуреки с кальмаром и рыбой. Желающих угостят хычинами с мясом халяль и соусом тузлук, корюшкой в булочке, драниками, сливочной ухой лохикейто, чуду с говядиной халяль и многими другими блюдами.

Также на пробу посетителям фестиваля представят национальные блюда стран – участников конкурса "Московская a cappella", включая Филиппины, Кубу, Аргентину, Китай, Индонезию, Южную Африку, Германию, Японию и другие.

Не обойдутся фестивали и без развлекательной программы, которую подготовили для гостей. Так, жители и гости столицы смогут поучаствовать в кулинарном соревновании по лепке пельменей или же по чистке картофеля на скорость. Более того, запланированы викторины и батлы среди участников проектов "Московское долголетие" и "Молодежь Москвы".

Кулинарный фестиваль пройдет на Манежной площади и объединит 40 ресторанов, кафе, баров и бистро. Их повара представят свои авторские блюда и поборются за призы. Подробнее узнать о гастрономической программе форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" можно на сайте.

1 августа в парке "Зарядье" откроется форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Для посетителей подготовили масштабную музыкальную программу, посвященную передовым технологиям и инновациям. Так, в день открытия фестиваля выступит известная пианистка Валентина Лисица. Ее концерт будет сопровождаться световым шоу.

