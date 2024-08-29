Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице прошла Московская международная неделя кино. В ней поучаствовали представители кинокомпаний, продюсеры, сценаристы и государственные деятели из 47 стран. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, Москва подписала девять соглашений как с отечественными, так и с зарубежными партнерами.

"Будем продвигать столицу как новый центр международной киноиндустрии. Мы готовы предоставить все для кинопроизводства полного цикла – специально для этого создан Московский кинокластер", – подчеркнул мэр столицы.

Во время недели кино по всему городу проходили кинопоказы, кастинги, лекции и экскурсии по местам съемок картин. Кроме того, было проведено девять тематических кинофестивалей.

В общей сложности Московскую международную неделю кино посетили больше 600 тысяч человек.

Неделя кино началась в столице 23 августа. Она проходила на 100 площадках в разных районах города – в кинотеатрах, парках, скверах и музеях. Горожане смогли не только посмотреть кино из разных стран мира, но узнать больше об этой индустрии и съемочном процессе.

Собянин также рассказал о том, как власти города помогают в развитии киноиндустрии в Москве. К примеру, в 2018 году была создана городская Кинокомиссия, позволяющая быстро согласовывать съемки на московских объектах, а в сентябре прошлого года была запущена Киноплатформа Москино для аренды павильонов и площадок, проката костюмов и реквизита.

