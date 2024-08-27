Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва является лидером российского кинопроизводства. Власти города многое сделали и продолжают делать для развития киноиндустрии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

К примеру, в 2018 году была создана городская Кинокомиссия, позволяющая быстро согласовывать съемки на московских объектах, а в сентябре прошлого года была запущена Киноплатформа Москино для аренды павильонов и площадок, проката костюмов и реквизита. В распоряжении творцов также находятся столичные парки, усадьбы, улицы и акватории.

"И, конечно, новый грандиозный проект "Москва – город кино". Это в будущем около 1 170 гектаров креативного пространства, где можно воплотить любую идею", – поделился Собянин.

В этот проект, в частности, входят Киностудия Горького на Рязанском проспекте, улице Эйзенштейна и в Валдайском проезде, кинопарк Москино и сеть кинотеатров "Москино".

В этом году в Москве в девятый раз состоялась акция "Ночь кино". Ее посетителями стали около 17 тысяч человек. Акция прошла почти на 170 городских площадках, для гостей подготовили свыше 600 различных мероприятий.

В столице также пройдет Международный фестиваль научного кино с 7 по 10 ноября. Он будет приурочен к юбилею столичного планетария, которому в этом году исполнится 95 лет.

