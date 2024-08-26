Почти 17 тыс человек посетили мероприятия акции "Ночь кино" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ежегодная акция "Ночь кино" состоялась в Москве в девятый раз. Ее посетителями стали около 17 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Акция прошла почти на 170 городских площадках, для гостей подготовили свыше 600 различных мероприятий.

Главным событием стала премьера фильмов народного проекта "Москино" "От идеи до премьеры". В его рамках все желающие могли предложить идею для сценария одного из трех короткометражных фильмов или сняться в главных и второстепенных ролях, 35 финалистов народного кастинга снялись в фильмах "Яшка", "Побег" и "Путь к себе".

Кроме того, впервые в рамках акции состоялась программа "Молодое кино". Зрителям показали дебютные полнометражные работы молодых режиссеров, которые получили награды различных кинофестивалей. К примеру, в кинотеатре "Художественный" режиссер Константин Богославский представил фильм "Куба, Марина", а в центре "Зотов" прошел показ фильма "Анжелюс" Эдуарда Жолнина.

В свою очередь, традиционная программа "Ночь кино – детям" прошла в кинотеатрах "Космос", "Ангара" и "Тула", где юные зрители посмотрели авторскую анимацию и мультфильмы ведущих анимационных студий страны. Также для ребят подготовили аквагрим, шоу мыльных пузырей, игры с персонажами мультфильмов и другое.

В Российской государственной библиотеке прошел показ картины "Я шагаю по Москве" и встреча с народным артистом России Евгением Стебловым. Помимо этого, состоялись показы в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где фильм "Прощай, Джулия" суданского режиссера Мохамеда Кордофани представил кинокритик Сергей Лаврентьев.

В кинотеатре "Факел" и в кинозале библиотеки "Москино Жуковский" провели программу "Первый сеанс". При участии киноконцерна "Мосфильм" к 80-летию со дня рождения режиссера и актера Сергея Соловьева в кинотеатре "Ангара" можно было увидеть фильмы "Асса", "Станционный смотритель" и "Сто дней после детства".

В рамках программы "Открытые границы" прошли показы картин из ЮАР, Ливана, Сербии, Анголы, Судана, Туниса и других стран. Кроме того, в кинотеатрах "Москино" организовали программу "Марафон сериалов", программу короткого метра. Также были показаны документальные и научно-популярные картины участников московского кинокластера – продюсерского центра Киностудии имени М. Горького.

На площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" также пройдут открытые кинопоказы отечественных фильмов. На площадке "Телепорт" в Парке Горького сеансы подготовят участники проекта "Молодежь Москвы". Кроме того, кинопоказы патриотических фильмов будут проходить каждый четверг в 18:00 под открытым небом.