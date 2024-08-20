Вышел тизер сериала "Преступление и наказание" по роману Достоевского

Видео: vk.com/video/@plusyandex

"Кинопоиск" показал первый тизер сериала "Преступление и наказание" по роману писателя Федора Достоевского. Он выйдет на экраны предстоящей осенью, однако пока точной даты нет.

Проект задуман как современная адаптация классического произведения. Сюжет будет развиваться вокруг студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство.

Исполнителем главной роли стал Иван Янковский. В фильме также появятся Юлия Снигирь, Тихон Жизневский, Алена Михайлова и Любовь Аксенова. Режиссером картины является Владимир Мирзоев.

Ранее стало известно, что второй сезон корейского сериала "Игра в кальмара" выйдет на платформе Netflix 26 декабря 2024 года. В тизере появились участники новых смертельных состязаний и организаторы турнира. В подписи к ролику было размещено обращение создателя "Игры в кальмара" Хван Дон Хека, который отметил, что в этот раз главный герой первого сезона попробует отомстить организаторам игр.

