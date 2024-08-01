01 августа, 15:33Культура
Названа дата выхода второго сезона "Игры в кальмара"
Видео: YouTube-канал Netflix
Второй сезон корейского сериала "Игра в кальмара" выйдет на платформе Netflix 26 декабря 2024 года, сообщается в тизере, опубликованном на YouTube-канале площадки.
"Прошло три года. Хочешь сыграть снова?" – спрашивают зрителей в ролике.
На видео также можно увидеть участников новых смертельных состязаний и организаторов турнира. В подписи к ролику размещено обращение создателя "Игры в кальмара" Хван Дон Хека, который отметил, что в этот раз главный герой первого сезона попробует отомстить организаторам игр.
"Интересно, каково вам будет вернуться в "Игру в кальмара" спустя три года?" – добавил он.
Финальный, третий сезон станет доступен для просмотра в 2025 году.
Первый сезон сериала вышел в 2021 году. После этого он стал самым популярным на Netflix за всю историю его существования, собрав более 1,65 миллиарда часов просмотра за 28 дней и 111 миллионов аккаунтов.
Сюжет разворачивается вокруг персонажей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Решить проблемы с деньгами им предлагают, приняв участие в игре на выживание.