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13 августа, 16:57

Культура

Netflix запустил в работу новый мультсериал "Охотники за привидениями"

Фото: depositphotos/Mactrunk

Стрим-сервис Netflix начал работу над новым мультсериалом по мотивам франшизы "Охотники за привидениями". Об этом сообщает издание Variety.

По данным издания, главным сценаристом, шоураннером и продюсером станет Эллиотт Калан. Продюсеркие обязанности возьмут на себя Джейсон Райтман и Гил Кинан, которые сняли сиквелы "Охотников" ("Наследники", "Леденящий ужас"). Сериал сделают с применением 3D-графики.

При этом детали сюжета не приводятся.

Ранее стало известно, что второй сезон корейского сериала "Игра в кальмара" выйдет на платформе Netflix 26 декабря 2024 года. В тизере появились участники новых смертельных состязаний и организаторы турнира. В подписи к ролику было размещено обращение создателя "Игры в кальмара" Хван Дон Хека, который отметил, что в этот раз главный герой первого сезона попробует отомстить организаторам игр.

Первый сезон сериала вышел в 2021 году. После этого он стал самым популярным на Netflix за всю историю его существования, собрав более 1,65 миллиарда часов просмотра за 28 дней и 111 миллионов аккаунтов.

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