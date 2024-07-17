Братья Даффер спродюсируют новый хоррор-сериал для Netflix

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Компания Netflix объявила о начале работы над новым хоррор-сериалом. Исполнительными продюсерами проекта стали создатели "Очень странных дел" братья Мэтт и Росс Даффер, пишет издание Variety.

Шоу получило название "Что‑то очень плохое должно случиться". За его сценарий отвечает Хейли З. Бостон, которая известна работой над мини-сериалом "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо".

"Мы были потрясены, когда впервые прочитали сценарий Хейли. Она большой новый талант с уникальным голосом. Ее сценарий необычный, страшный, смешной и просто... очень в ее стиле", – поделились братья.

Как отмечается в официальном логлайне, зрителей ждет "атмосферный многосерийный хоррор".

На данный момент Дафферы работают над последним сезоном "Очень странных дел", который, как ожидается, выйдет в 2025 году.

Ранее стало известно, что английский актер Колин Ферт сыграет одну из главных ролей в предстоящем сериале "Молодой Шерлок". Режиссером и продюсером шоу выступает Гай Ричи. Сценарий адаптирует Мэттью Паркхилл, среди его работ наиболее популярной является телесериал "Тайная власть".