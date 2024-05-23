Вышел тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак" с Хемсвортом в главной роли

Видео: youtube.com/Netflix

Компания Netflix опубликовала тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак", в котором главную роль исполнил актер Лиам Хемсворт, заменив на этом посту Генри Кавилла. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

"Путешествие продолжается. Вот ваш первый взгляд на Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии", – говорится в сообщении под видео.

В минутном анонсе главный герой ведет лошадь Плотву по лесу сквозь туман и лишь в конце показывает зрителям свое лицо.

Ранее продюсеры сериала Стив Гоб и Томаш Багиньский рассказали, как пройдет замена Кавилла на Хемсворта. По их словам, переход главной роли будет выполнен в духе оригинальных книг. Уточняется, что они взяли идею, которую автор оригинального фэнтезийного цикла "Сага о ведьмаке" Анджей Сапковский описал в пятой части.

Кроме того, в мае 2023 года Netflix продлил "Ведьмака" на пятый сезон. Известно, что его съемки планировали начать сразу после завершения работы над производством четвертого сезона.