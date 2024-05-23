23 мая, 17:20Культура
Вышел тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак" с Хемсвортом в главной роли
Видео: youtube.com/Netflix
Компания Netflix опубликовала тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак", в котором главную роль исполнил актер Лиам Хемсворт, заменив на этом посту Генри Кавилла. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.
"Путешествие продолжается. Вот ваш первый взгляд на Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии", – говорится в сообщении под видео.
В минутном анонсе главный герой ведет лошадь Плотву по лесу сквозь туман и лишь в конце показывает зрителям свое лицо.
Ранее продюсеры сериала Стив Гоб и Томаш Багиньский рассказали, как пройдет замена Кавилла на Хемсворта. По их словам, переход главной роли будет выполнен в духе оригинальных книг. Уточняется, что они взяли идею, которую автор оригинального фэнтезийного цикла "Сага о ведьмаке" Анджей Сапковский описал в пятой части.
Кроме того, в мае 2023 года Netflix продлил "Ведьмака" на пятый сезон. Известно, что его съемки планировали начать сразу после завершения работы над производством четвертого сезона.
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