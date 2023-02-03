Автор саги "Ведьмак" Сапковский высказался по поводу экранизации книг на Netflix

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автор фэнтезийного цикла "Сага о ведьмаке" Анджей Сапковский высказал свое мнение по поводу экранизации книг на стриминговой платформе Netflix. Об этом он сообщил во время Тайбэйской международной книжной выставки, передает портал Redanian Intelligence.

Ответ писателя был довольно краток: "Я видел и лучше. Я видел и хуже".

Кроме того, Сапковский сообщил о том, что планирует в дальнейшем написать еще книгу в рамках фэнтезийного мира "Ведьмака". Однако какими-либо подробностями писатель решил не делиться раньше времени.

Ранее сообщалось о том, что приквел "Ведьмака" может стать одним из худших сериалов в истории Netflix. Так, по мнению критиков, сериал снят на 38 из 100%.

В декабре прошлого года стало известно о том, что разработчик CD Projekt RED таких игр, как "Ведьмак" и Cyberpunk 2077, может вернуться на российский рынок.

Эксперты считают, что возвращение польской компании CD Projekt RED может произойти, так как разработчики уже записали озвучку для дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет в 2023 году. Кроме этого, компания продолжает вести аккаунты в российских социальных сетях.



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