Названы самые популярные книги у россиян в 2022 году

Фото: depositphotos/PavelIvanov

Специалисты сервиса "Авито" назвали самые популярные книги у россиян в 2022 году. Ими стали "Гарри Поттер", "Ведьмак", "Гравити Фолз", "Коты-Воители" и "Властелин колец". Соответствующее исследование аналитики провели специально для Москвы 24.

В компании отметили, что интерес россиян к литературе ежегодно только увеличивается. В этом году в сравнении с прошлым продажи книг на платформе в РФ в одной Москве выросли на 76%. В целом по стране данный показатель увеличился на 82%. Чаще всего пользователи искали книги жанра фэнтези и детскую литературу.





пресс-служба сервиса "Авито" Самыми популярными книгами на "Авито" в этом году вновь стали произведения о Гарри Поттере – в целом по России их покупали на 93% чаще по сравнению с прошлым годом. На "Авито" можно приобрести как отдельные части серии, так и полные сборники книг, средняя цена которых составила 2 690 рублей.

В столице спрос на серию романов "Гарри Поттер" Джоан Роулинг в этом году вырос в 2,2 раза, а комплект книг можно было приобрести в среднем за 3 240 рублей. На втором месте по популярности оказался фэнтезийный цикл "Сага о ведьмаке" Анджея Сапковского. В 2022 году на платформе книги серии в целом по стране покупали на 74% чаще, а в Москве – на 80%, чем годом ранее. Средняя их стоимость по РФ составила 1 180 рублей, по столице – 1 530 рублей.

Третье место досталось детской литературе. Книги по мотивам анимационного сериала "Гравити Фолз" в 2022 году в России приобретали в 2,2 раза активнее, чем в прошлом. Такая покупка обходилась в среднем в 690 рублей. В Москве спрос на "Гравити Фолз" в этом году вырос в два раза, а цена произведений на платформе составила примерно 790 рублей.

На четвертом месте – книги о "Котах-Воителях" британских писательниц Кейт Кери, Черит Болдри, Виктории Холмс и Тай Сазерленд, которые издаются под псевдонимом Эрин Хантер. По данным аналитиков, за год продажи романов в России выросли на 68%, а в Москве – на 61%. Покупка бумажной версии обходилась пользователям примерно в 760 и 690 рублей соответственно.

Замыкает пятерку лидеров культовый роман-эпопея "Властелин колец" Джона Толкина. В этом году россияне покупали такие книги на 75% активнее, а москвичи – на 55% по сравнению с прошлым годом. Возросший интерес к произведению аналитики связали с выходом сериала "Кольца власти" от Amazon. Средняя стоимость книг по РФ составила 1 290 рублей. В столице книги Толкина в этом году можно было купить примерно за 2 060 рублей.

Ранее стало известно, какие сериалы чаще всего смотрели россияне в 2022 году. В список лидеров вошли "Игра престолов", "Дом Дракона", "Контейнер", "ИП Пирогова", "Содержанки", "Реальные пацаны" и "Постучись в мою дверь". Больше всего времени на просмотр сериалов в этом году потратили жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Иркутска и Самары.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!