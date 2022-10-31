16:11Общество
Почти два миллиона часов потратили россияне на просмотр сериалов в 2022 году
Фото: depositphotos/AndreyPopov
В этом году россияне потратили на просмотр сериалов в два раза больше времени, чем в прошлом. Об этом сообщает Life.ru.
"За 10 месяцев россияне потратили на просмотр сериалов 1,9 миллиона часов – 227,5 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", – отмечается в материале.
Выяснилось, что в этом году у россиян вызвали интерес корейские дорамы, однако они не вошли в семерку самых популярных сериалов. Больше всего в РФ смотрели:
- "Игру престолов" (США) – 128 389 часов;
- "Дом Дракона" (США) – 88 089 часов;
- "Контейнер" (Россия) – 61 614 часов;
- "ИП Пирогову" (Россия) – 50 374 часа;
- "Содержанок" (Россия) – 46 888 часов;
- "Реальных пацанов" (Россия) – 45 301 час;
- "Постучись в мою дверь" (Турция) – 41 325 часов.
Также стало известно, жители каких городов тратят на сериалы больше всего времени. Список оказался следующим:
- Санкт-Петербург (365 345 часов);
- Екатеринбург (215 018 часов);
- Пермь (184 152 часа);
- Иркутск (182 383 часа);
- Самара (161 388 часов).
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