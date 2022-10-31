Почти два миллиона часов потратили россияне на просмотр сериалов в 2022 году

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В этом году россияне потратили на просмотр сериалов в два раза больше времени, чем в прошлом. Об этом сообщает Life.ru.

"За 10 месяцев россияне потратили на просмотр сериалов 1,9 миллиона часов – 227,5 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", – отмечается в материале.

Выяснилось, что в этом году у россиян вызвали интерес корейские дорамы, однако они не вошли в семерку самых популярных сериалов. Больше всего в РФ смотрели:

"Игру престолов" (США) – 128 389 часов;

"Дом Дракона" (США) – 88 089 часов;

"Контейнер" (Россия) – 61 614 часов;

"ИП Пирогову" (Россия) – 50 374 часа;

"Содержанок" (Россия) – 46 888 часов;

"Реальных пацанов" (Россия) – 45 301 час;

"Постучись в мою дверь" (Турция) – 41 325 часов.

Санкт-Петербург (365 345 часов);

Екатеринбург (215 018 часов);

Пермь (184 152 часа);

Иркутск (182 383 часа);

Самара (161 388 часов).

Также стало известно, жители каких городов тратят на сериалы больше всего времени. Список оказался следующим:Ранее телевизионная премия "Эмми" представила список победителей 2022 года. 74-я церемония прошла в Лос-Анджелесе.

В номинации "Лучший драматический сериал" признали проект "Наследники". Сериал "Тед Лассо" назвали "Лучшим комедийным сериалом". "Белый лотос" завоевал награду как "Лучший мини-сериал или антология".

Лучшим драматическим актером был признан Ли Джон Джэ, сыгравший главную роль в "Игре в кальмара", актрисой – Зендея, исполнившая Ру Бенннет во втором сезоне "Эйфории". Отмечается, что Зендея уже становилась обладательницей премии за ту же роль в первом сезоне.



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