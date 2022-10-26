Премия "Сатурн" огласила лучшие фильмы 2022 года

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"; режиссер – Джон Уоттс; производство – Marvel Studios Inc.

Американская кинопремия "Сатурн", вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, представила перечень лучших картин 2022 года. Список опубликован в Twitter.

По оценкам кинокритиков, "Лучшим научно-фантастическим фильмом" в этом году стал "Нет", главную роль в котором исполнил актер Дэниел Калуя. "Лучшим фэнтези" критики назвали "Все везде и сразу". Из кинокомиксов победу одержал "Человек-паук: Нет пути домой" от студии Marvel.

"Лучшим хоррор-фильмом" назвали "Черный телефон", триллером – "Аллея кошмаров". Критики также выделили картину "Клон", наградив проект в номинации независимого кино. "RRR: Рядом ревет революция" занял первое место в номинации "Лучший международный фильм".

Первое место среди режиссеров занял Мэтт Ривз, работавший над проектом "Бэтмен". Критики также отметили Эмбер Мидфандер как лучшую молодую актрису за ее героиню Нару в картине "Добыча".

Ранее телевизионная премия "Эмми" представила список победителей 2022 года. 74-я церемония прошла в Лос-Анджелесе.

В номинации "Лучший драматический сериал" признали проект "Наследники". Сериал "Тед Лассо" назвали "Лучшим комедийным сериалом". "Белый лотос" завоевал награду как "Лучший мини-сериал или антология".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!