Певец Гарри Стайлс получил первую награду как актер

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Поп-исполнитель Гарри Стайлс получил свою первую награду как актер на Международном кинофестивале в Торонто, сообщает Variety.

Певец сыграл одну из своих первых главных ролей в фильме "Мой полицейский". Это история о фиктивном браке полицейского Тома со школьной учительницей. Параллельно Том состоит в гомосексуальных отношениях со смотрителем музея Патриком, но они вынуждены скрывать роман.

В 2017 году Стайлса вместе с коллегами номинировали на "Лучший актерский состав" премии "Выбора критиков" в "Дюнкерке", но тогда награду выиграл фильм "Лунный свет".

Ранее сообщалось, что уроженка Воронежа, музыкальный редактор Лена Гликсон получила международную телевизионную премию "Эмми" за монтаж звука в сериале "Очень странные дела". Она стала победителем в номинации "Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала" за работу над эпизодом четвертого сезона сериала.

