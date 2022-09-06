Россиянка получила премию "Эмми" за работу над сериалом "Очень странные дела"

Фото: facebook.com(соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/helen.glikson
Уроженка Воронежа, музыкальный редактор Лена Гликсон получила международную телевизионную премию "Эмми" за монтаж звука в сериале "Очень странные дела", сообщает "Газета.ру".
Она стала победителем в номинации "Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала" за работу над эпизодом четвертого сезона сериала.
Гликсон окончила Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей, затем поступила в Музыкальный колледж Беркли по направлению "Кинокомпозиция". Среди ее работ в качестве музыкального редактора – фильмы "Звезда родилась", "Джокер", а также сериал Netflix "Очень странные дела".
Ранее сообщалось, что сериалы "Очень странные дела", "Белый лотос" и "Эйфория" стали главными лауреатами международной телевизионной премии "Эмми" в 2022 году, получив по пять наград на церемонии Primetime Creative Arts Emmy Awards в Лос-Анджелесе.
Также по пять статуэток получили спецвыпуск "Вечер с Адель" и документальный мини-сериал The Beatles: Get Back. По четыре награды получили южнокорейский сериал "Игра в кальмара" и аниме-сериал "Аркейн" по мотивам компьютерной игры League of Legends.
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