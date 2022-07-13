Объявлены номинанты на премию "Эмми-2022"

Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссер – Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви; производство – 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix

Международная телевизионная премия "Эмми" в ходе трансляции на YouTube-канале академии объявила номинантов.

Так, в категории "Лучший мини-сериал" представлены:



"Изобретая Анну";

"Выбывшая";

"Белый лотос";

"Ломка";

"Пэм и Томми".

"Эйфория";

"Игра в кальмара";

"Очень странные дела";

"Лучше звоните Солу";

"Шершни";

"Разделение";

"Озарк";

"Наследники".

Риз Уизерспун;

Лора Линни;

Зендея;

Сандра О;

Мелани Лински;

Джоди Комер.

Брайан Кокс;

Джереми Стронг;

Джейсон Бейтман;

Боб Оденкерк;

Ли Джон-джэ;

Адам Скотт.

"Удивительная миссис Мейзел";

"Убийства в одном здании";

"Начальная школа "Эбботт";

"Тед Лассо";

"Умерь свой энтузиазм";

"Чем мы заняты в тени";

"Барри";

"Хитрости".

За номинацию "Лучший драматический сериал" будут бороться:В номинации "Лучшая актриса в драматическом жанре" представлены:Среди номинантов на "Лучшего актера в драматическом сериале" перечислены:В категорию "Лучший комедийный сериал" включены:Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 12 сентября.

Ранее сообщалось, что международная телевизионная премия "Эмми" приняла решение исключить из рассмотрения все проекты российских компаний или созданные совместно с ними.

Под ограничение подпадают также все программы, изначально созданные для российских каналов или стриминговых сервисов.

