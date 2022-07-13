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Культура

13:02

Объявлены номинанты на премию "Эмми-2022"

культура

Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссер – Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви; производство – 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix

Международная телевизионная премия "Эмми" в ходе трансляции на YouTube-канале академии объявила номинантов.

Так, в категории "Лучший мини-сериал" представлены:

  • "Изобретая Анну";
  • "Выбывшая";
  • "Белый лотос";
  • "Ломка";
  • "Пэм и Томми".

За номинацию "Лучший драматический сериал" будут бороться:
  • "Эйфория";
  • "Игра в кальмара";
  • "Очень странные дела";
  • "Лучше звоните Солу";
  • "Шершни";
  • "Разделение";
  • "Озарк";
  • "Наследники".

В номинации "Лучшая актриса в драматическом жанре" представлены:
  • Риз Уизерспун;
  • Лора Линни;
  • Зендея;
  • Сандра О;
  • Мелани Лински;
  • Джоди Комер.

Среди номинантов на "Лучшего актера в драматическом сериале" перечислены:
  • Брайан Кокс;
  • Джереми Стронг;
  • Джейсон Бейтман;
  • Боб Оденкерк;
  • Ли Джон-джэ;
  • Адам Скотт.

В категорию "Лучший комедийный сериал" включены:
  • "Удивительная миссис Мейзел";
  • "Убийства в одном здании";
  • "Начальная школа "Эбботт";
  • "Тед Лассо";
  • "Умерь свой энтузиазм";
  • "Чем мы заняты в тени";
  • "Барри";
  • "Хитрости".

Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 12 сентября.

Ранее сообщалось, что международная телевизионная премия "Эмми" приняла решение исключить из рассмотрения все проекты российских компаний или созданные совместно с ними.

Под ограничение подпадают также все программы, изначально созданные для российских каналов или стриминговых сервисов.

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