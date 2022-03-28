Объявлены победители премии "Оскар"

Фото: JOHN G. MABANGLO/EPA/ТАСС
Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Главную награду получила картина "CODA: Ребенок глухих родителей".
После двух лет пандемии коронавируса церемония награждения прошла в традиционном месте – в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Организаторы впервые с 2019 года вернули "Оскару" ведущих, однако сделали это в необычном формате – в этом году церемонию награждения вели сразу три актрисы: Реджина Холл, сыгравшая в серии фильмов "Очень страшное кино", Эми Шумер, известная российскому зрителю по роли в фильме "Красотка на всю голову", и Ванда Сайкс ("Если свекровь – монстр", "Эван Всемогущий" и другие).
Как и ожидали критики, главную награду забрала картина "CODA: Ребенок глухих родителей". Это комедийно-драматический фильм о взрослении и конфликте "семья VS мечта", где 17-летняя Руби – единственный слышащий член семьи – помогает глухим родителям и брату в рыбной ловле. Они все взрослые люди, но зависят от нее если не целиком, то почти полностью; а она просто не знает другой жизни, кроме как сурдопереводчицы 24/7. Название ленты – аббревиатура, которая расшифровывается как children of deaf adults (дети глухих родителей).
Помимо лучшего фильма, картина завоевала награду в номинации "Лучший адаптированный сценарий", а Трой Коцур назван лучшим актером второго плана. В картине он сыграл роль отца Руби Фрэнка Росси.
Видео: YouTube/CINEMA PARKРежиссер фильма "Власть пса" Джейн Кэмпион забрала статуэтку в номинации "Лучшая режиссерская работа".
Видео: YouTube/Netflix RussiaНе обошлось на награждении и без скандала: Уилл Смит вступился за жену и ударил по лицу актера и комика Криса Рока, объявляющего лучший документальный фильм. Комик пошутил об удивительной, очень короткой прическе Джады Пинкетт-Смит, которая страдает аутоиммунным заболеванием, ведущим к выпадению волос. После этого Смит поднялся на сцену и ударил Рока, а затем произнес еще несколько слов в адрес комика с места. В этот момент на трансляции отключили звук.
Видео: телеграм-канал "Кинотеатр Шредингера"
Ариана Дебос завоевала статуэтку за роль второго плана в картине "Вестсайдская история". Фильм "Белфаст" режиссера Кеннета Брана получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.
Мультфильм "Энканто" признан лучшим полнометражным анимационным фильмом.
Видео: YouTube/Disney РоссияЛучшей песней Американская киноакадемия назвала No Time To Die певицы Билли Айлиш – саундтрек к фильму "Не время умирать".
Статуэтку в номинации "Лучший оператор" получил Грег Фрейзер за работу над фильмом "Дюна". Помимо этого, картина забрала еще 4 статуэтки: за лучшие визуальные эффекты, оригинальный саундтрек, монтаж и лучшая работа художника-постановщика.
Видео: YouTube/WBRussiaЛучший иностранный художественный фильм — "Сядь за руль моей машины" японского режиссера Рюсукэ Хамагути. Картины "Стеклоочиститель" и "Долгое прощание" признаны как лучший анимационный короткометражный фильм и лучший короткометражный фильм.
"Лето Соула" получил награду как лучший документальный фильм, а "Королеву баскетбола" отметили как лучшая документальная короткометражка.
Дженни Беван за работу над картиной "Круэлла" победила в номинации "Лучший дизайн костюмов".
Видео: YouTube/Disney РоссияПремия Американской академии кинематографических искусств и наук была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.
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