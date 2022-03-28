Мультфильм "Энканто" получил "Оскар" как лучший анимационный фильм

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Мультфильм "Энканто" студии Disney получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на проходящей 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Картина рассказывает историю про семью Мадригаль с магическими способностями.

Конкуренцию составляли мультфильмы "Лука", "Райя и последний дракон", "Митчеллы против машин" и "Побег" (Flugt, 2021).

94-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе. Впервые за три года на мероприятии появится ведущий. Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля.

Ранее сообщалось, что "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм получил "Стеклоочиститель". Вместе с ними в список номинантов входили картины "Дела искусства" Джоанны Куинн, "Бестия" Хьюго Коваррубиаса, "Робин" Дэна Оджари и Майкла Плиза и мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет".

