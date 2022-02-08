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Культура

16:56

Объявлены номинанты премии "Оскар"

культура

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Американская киноакадемия объявила номинантов 94-й премии "Оскар".

Претендентами на премию в номинации "Лучший фильм" стали:

  • "Белфаст";
  • "КОДА: Ребенок глухих родителей";
  • "Не смотрите наверх";
  • "Сядь за руль моей машины";
  • "Дюна";
  • "Король Ричард";
  • "Лакричная пицца";
  • "Аллея кошмаров";
  • "Власть пса";
  • "Вестсайдская история".

В номинации "Лучший режиссер" представлены:

  • Кеннет Брана, "Белфаст";
  • Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины";
  • Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца";
  • Джейн Кэмпион, "Власть пса";
  • Стивен Спилберг, "Вестсайдская история".

Номинантами на лучшую мужскую роль стали:

  • Хавьер Бардем, "Быть Рикардо";
  • Бенедикт Камбербетч, "Власть пса";
  • Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!";
  • Уилл Смит, "Король Ричард";
  • Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета".

На лучшую женскую роль киноакадемия номинировала:

  • Джессику Чэстейн, "Глаза Тэмми Фей";
  • Оливию Колман, "Потерянная дочь";
  • Пенелопу Крус, "Параллельные матери";
  • Николь Кидман, "Быть Рикардо";
  • Кристен Стюарт, "Спенсер".

Номинантами на лучшую женскую роль второго плана стали:

  • Ариана ДеБоз, "Вестсайдская история";
  • Онжаню Эллис, "Король Ричард";
  • Джесси Бакли, "Потерянная дочь";
  • Катрина Балф, "Белфаст";
  • Кирстен Данст, "Власть пса".

На лучшую мужскую роль второго плана киноакадемия номинировала:

  • Кирана Хайндс, "Белфаст";
  • Трой Котсара, "CODA: Ребенок глухих родителей";
  • Джесси Племонс, "Власть пса";
  • Дж. К. Симмонса, "Быть Рикардо";
  • Коди Смита-Макфи, "Власть пса".

Номинантами на лучшую операторскую работу являются:

  • "Власть пса";
  • "Трагедия Макбета";
  • "Аллея кошмаров";
  • "Дюна";
  • "Вестсайдская история".

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" поборются:

  • "Главный герой";
  • "Дюна";
  • "Не время умирать";
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец";
  • "Человек-паук: Нет пути домой".

Номинантами на лучший грим стали картины:

  • "Дом Gucci";
  • "Дюна";
  • "Круэлла";
  • "Поездка в Америку – 2";
  • "Глаза Тэмми Фэй".

Среди номинантов на лучший анимационный фильм представлены:

  • "Энканто";
  • "Побег";
  • "Лука";
  • "Митчеллы против машин";
  • "Райя и последний дракон".

Номинированы на лучший оригинальный сценарий:

  • "Белфаст";
  • "Худший человек на свете";
  • "Король Ричард";
  • "Лакричная пицца";
  • "Не смотрите наверх".

На лучшие костюмы номинированы:

  • "Аллея кошмаров";
  • "Дюна";
  • "Круэлла";
  • "Сирано";
  • "Вестсайдская история".

Побороться за награду "Лучший адаптированный сценарий" смогут:

  • "Власть пса";
  • "Дюна";
  • "Незнакомая дочь";
  • "CODA: Ребенок глухих родителей";
  • "Сядь за руль моей машины".

Номинантами на лучший саундтрек являются:

  • "Не смотри наверх";
  • "Дюна";
  • "Власть пса";
  • "Энканто";
  • "Параллельные матери".

Ранее были объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина", которую вручают за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года. Их список опубликовали на сайте премии.

Девять номинаций получил проект Netflix "Диана: мюзикл". По пять номинаций выпали на драмеди "Карен" и триллер "Женщина в окне". В категории "Худший фильм" также представлены "Бесконечность" и "Космический джем: новое поколение".

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