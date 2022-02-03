Стали известны номинанты 75-й премии BAFTA

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В Сети представили список номинантов 75-й премии Британской киноакадемии BAFTA. Об этом сообщает издание The Guardian.

За награду в номинации "Лучший фильм" будут бороться картины "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Дюна", "Лакричная пицца" и "Власть пса". Лучшим мультфильмом выберут из номинированных "Энканто", "Лука", "Побег" и "Митчеллы против машин".

В категории "Лучший режиссер" награду могут получить Алим Кхан ("После любви"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Одри Диван ("Событие"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Джейн Кэмпион ("Власть пса") и Жюлия Дюкурно ("Титан").

В число номинантов на звание "Лучшая актриса" вошли Леди Гага ("Дом Gucci"), Алана Хаим ("Лакричная пицца"), Эмилия Джонс ("CODA: Ребенок глухих родителей"), Ренате Реинсве ("Худший человек на свете"), Джоэнна Скэнлэн ("После любви") и Тесса Томпсон ("Идентичность").

Лучшими актерами могут признать Адиля Ахтара ("Али и Ава"), Махершалу Али ("Лебединая песня"), Бенедикта Камбербетча ("Власть пса"), Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите наверх"), Уилла Смита ("Король Ричард") и Стивена Грэма ("Точка кипения").

Также Британская киноакадемия выберет победителей в номинациях "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший фильм не на английском языке". Результаты будут объявлены 13 марта.

В январе 2022 года стали известны лауреаты кинопремии "Золотой орел". Главного приза за лучший фильм удостоилась картина Михаила Локшина "Серебряные коньки".