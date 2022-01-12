На вручении премии "Оскар" впервые за три года появится ведущий – СМИ

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Ведущий появится на церемонии вручения кинопремии "Оскар" впервые за три года. Об этом пишет издание Variety, ссылаясь на заявление главы развлекательного подразделения телеканала ABC Крейга Эрвича.

В своей речи представитель канала не раскрыл личность ведущего церемонии.

"Им мог бы стать и я", – сказал Эрвич.

Он пообещал в ближайшее время поделиться деталями по данному вопросу.

С 2019 года церемония вручения "Оскара" проходила без ведущего. Это произошло из-за скандала после отказа от данной роли комика Кевина Харта.

Полный список номинаций на "Оскар" будет оглашен 8 февраля, а сама церемония награждения должна пройти 27 марта.

Ранее стало известно, что фантастический фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева претендует на получение кинопремии "Оскар" в четырех номинациях. Картину выдвинули на премию в номинациях "Лучший грим и прически", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший звук" и "Лучшая музыка".