Вторая часть фильма "Дюна" может выйти в 2023 году

Фото: WARNER BROS. PICTURES

Киностудия Legendary подтвердила выпуск второй части фильма "Дюна" в октябре 2023 года. Об этом сообщает News.ru.

Съемочный процесс вновь возглавит режиссер Дени Вильнев. При этом студия Warner Bros. не будет включать показ картины в расписание премьер HBO Max.

Вильнев также отметил, что "Дюна" стала для него чем-то личным, поэтому цена производства не имеет значения.

Ранее сообщалось, что за пять недель показа фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева собрал в российском прокате более 1,5 миллиарда рублей. По кассовым сборам картину опередили блокбастер "Веном–2" и мультфильм "Последний богатырь: Корень зла", собравшие 1, 93 миллиарда и 2,04 миллиарда рублей соответственно.

Сборы "Дюны" на международных рынках составляют порядка 150 миллионов долларов.

