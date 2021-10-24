Фильм "Дюна" собрал в российском прокате 1,5 млрд рублей

Фото: кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Legendary Pictures
За пять недель показа фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева собрал в российском прокате более 1,5 миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов.
По кассовым сборам картину опередили блокбастер "Веном–2" и мультфильм "Последний богатырь: Корень зла", собравшие 1, 93 миллиарда и 2,04 миллиарда рублей соответственно.
Между тем сборы "Дюны" на международных рынках составляют порядка 150 миллионов долларов.
Сюжет ленты рассказывает о борьбе могущественных кланов за "специю" – ценнейший во вселенной ресурс, который добывается на единственной планете, пустынном Арракисе. Картина является экранизацией одноименного романа писателя-фантаста Фрэнка Герберта.
В рамках предварительных продаж (до выхода в прокат) "Дюна" заработала в России более 50 миллионов рублей.
А в первые выходные после премьеры лента установила кассовый рекорд эпохи пандемии, собрав в РФ 500 миллионов рублей.
Сборы фильма "Дюна" в России превысили 1 млрд руб
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