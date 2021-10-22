В Warner Bros. заявили о готовности снять пятую "Матрицу"

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Кинокомпания Warner Bros. готова приступить к съемкам новой части "Матрицы", если соответствующее решение примет режиссер Лана Вачовски. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"В любое время, когда Лана пожелает снять фильм, мы все готовы", – заявила гендиректор студии Энн Сарнофф.

Также, помимо новой "Матрицы", компания планирует снять продолжения "Отряда самоубийц", "Дюны" и "Клана Сопрано".

Ранее Warner Bros. представила трейлер фильма "Матрица 4: Воскрешение". Режиссером картины стала Лана Вачовски. Помимо актеров из оригинальной трилогии, в "Воскрешении" снялись Нил Патрик Харрис и Кристина Риччи. Премьера "Матрицы" в кинотеатрах планируется на 22 декабря 2021 года.

