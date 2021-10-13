Вышел трейлер пятой части фильма "Крик"

Фото: youtube/Paramount Pictures UK
Видео: Paramount Pictures РоссияКиностудия Paramount Pictures опубликовала на своем YouTube-канале русскоязычный трейлер новой части слэшера "Крик". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Судя по видеоролику, в картине маньяк в маске будет преследовать людей, которые связаны с прошлым главных персонажей. В ней появятся и герои прошлых частей, в частности Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл, Дьюи Райли (Дэвид Аркетт) и Гейл Уэзерс (Кортни Кокс).
Режиссерами хоррора выступили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Дата выхода фильма в России пока неизвестна, однако мировая премьера состоится 14 января следующего года.
Ранее в Сети появился трейлер перезапуска фильма "Один дома". По сюжету, как и в классической картине, мальчик остается дома один и пытается противостоять грабителям, в качестве которых на этот раз выступит семейная пара. Главные роли в фильме исполнили Арчи Йейтс, Элли Кемпер, Роб Делани и другие.
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