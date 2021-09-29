Вышел трейлер мультфильма Disney "Энканто"

Видео: YouTube-канал Disney Россия

В сети опубликовали трейлер нового мультфильма киностудии Disney "Энканто".

Картина расскажет о 15-летней колумбийской девочке Мирабель Мадригал. Главная героиня родилась в необычной семье, где у каждого есть магические способности. Магией не обладает лишь Мирабель.

Однако в какой-то момент волшебство начинает пропадать и тогда за спасение семьи и магии берется главная героиня.

В России премьера мультфильма запланирована на 25 ноября.

Ранее стало известно, что третья часть фильма "Фантастические твари" получила название "Тайны Дамблдора". Картина выйдет в прокат в апреле 2022 года.